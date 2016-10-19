Букмекеры прогнозируют победу "Наполи" в матче с "Бешикташем"

Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Наполи" принимает "Бешикташ". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Бешикташ"
Коэффициенты Winline: П1 1,41 – Н 4,70 – П2 7,93
Потери: Милик (травм.) - Эзьякуп, Озбилиз (травм.).
Прогноз на матч
Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":
Счет – 3:1.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 2:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Бешикташ".
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Бешикташ" – в среду, 19 октября, на канале "Матч! Футбол-2".