Букмекеры прогнозируют победу "Наполи" в матче с "Бешикташем"

Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Наполи" принимает "Бешикташ". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Бешикташ"

Коэффициенты Winline: П1 1,41 – Н 4,70 – П2 7,93

Потери: Милик (травм.) - Эзьякуп, Озбилиз (травм.).

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 3:1.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Бешикташ".

Прямая трансляция матча "Наполи" – "Бешикташ" – в среду, 19 октября, на канале "Матч! Футбол-2".