Букмекеры прогнозируют победу "Наполи" в матче с "Бенфикой"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Наполи" принимает в Неаполе "Бенфику". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Бенфика"

Коэффициенты Winline: П1 1,64 – Н 4,07 – П2 5,47

Потери: Кирикеш (травм.) - Жардел, Жонас, Силва, Самарис (травм.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 1:0.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Бенфика".

Прямая трансляция матча "Наполи" – "Бенфика" – в среду, 28 сентября, на канале "Наш спорт".