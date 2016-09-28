Букмекеры прогнозируют победу "Наполи" в матче с "Бенфикой"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Наполи" принимает в Неаполе "Бенфику". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Наполи" – "Бенфика"
Коэффициенты Winline: П1 1,64 – Н 4,07 – П2 5,47
Потери: Кирикеш (травм.) - Жардел, Жонас, Силва, Самарис (травм.).
Прогноз на матч
Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:
Счет – 1:0.
Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":
Счет – 2:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Наполи" – "Бенфика".
Прямая трансляция матча "Наполи" – "Бенфика" – в среду, 28 сентября, на канале "Наш спорт".