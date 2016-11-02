Букмекеры прогнозируют победу "Монако" в матче с ЦСКА

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Монако" принимает ЦСКА. Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Монако" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 1,78 – Н 3,67 – П2 4,91

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 2:0. "В Москве ЦСКА в первом тайме против “Монако” был очень хорош, а вот после перерыва - уже нет. А в дерби со “Спартаком” все оказалось совсем плохо. Траоре - просто никакой, не имеет права профессионал так играть. Смотришь на него, и плакать хочется. Тошич год без голов… Живу реалиями: армейцы не забьют. Некому. Нет Дзагоева, нет Ромы Еременко. Если только Акинфеев от своих ворот махнет. Или Вася Березуцкий с Игнашевичем".

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1. "Хочется пожелать ЦСКА прервать неудачную серию. Слишком уж много негатива вокруг армейцев скопилось. Причем не по делу. Ну будьте объективными: у красно-синих огромные кадровые проблемы, как можно вешать всю вину на главного тренера?! А ведь ЦСКА все еще сохраняет хорошие шансы на выход из группы, и матч с “Монако” станет во многом решающим. Ничья даст возможность перевести дух. Главное, найти силы в атаке..."

Ориентировочные составы

"Монако": Субашич, Сидибе, Глик, Жемерсон, Раджи, Фабинью, Бакайоко, Силва, Лемар, Жермен, Фалькао.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Головин, Вернблум, Тошич, Натхо, Ионов, Траоре.

Потери: Дирар (травм.) - Дзагоев, Цауня (травм.), Еременко (отстранен ФИФА).

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Монако" – ЦСКА – в среду, 2 ноября, на канале "Матч ТВ".