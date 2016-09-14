Букмекеры прогнозируют победу "Лиона" в матче с загребским "Динамо"

Сегодня девятью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Лион" принимает во Франции загребское "Динамо". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лион" – "Динамо" З

Коэффициенты Winline: П1 1,57 – Н 4,11 – П2 5,78

Потери: Ляказетт, Гоналон, Жалле, Гренье, Вальбуэна, Фекир (травм.) - -.

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 3:1.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" – "Динамо" З.