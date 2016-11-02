Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Боруссия" принимает в Дортмунде "Спортинг". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" Д – "Спортинг"

Коэффициенты Winline: П1 1,49 – Н 4,79 – П2 6,22

Потери: Дурм, Ройс, Суботич (травм.) - Джефферсон, Спалвис (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 4:0.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Спортинг".

Прямая трансляция матча "Боруссия" Д - "Спортинг" - в среду, 2 ноября, на канале "Матч! Игра".