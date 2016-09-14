Букмекеры прогнозируют победу "Байера" в матче с ЦСКА

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Байер" принимает в Леверкузене ЦСКА. Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Байер" – ЦСКА

Коэффициенты Winline: П1 1,64 – Н 3,97 – П2 5,33

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:1. "У армейцев богатый "лигочемпионский" опыт, да и противостоит им не столь могучий клуб. После победы над "Тереком" у красно-синих хороший эмоциональный фон. Ставлю на ничью".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 0:0. "Игра на три исхода - "Байер" еще не набрал оптимальной формы с начала сезона, и его преимущество над армейцами совсем не очевидно".

Ориентировочные составы

"Байер": Лено, Едвай, Та, Топрак, Вендел, Бендер, Кампль, Брандт, Мехмеди, Похьянпало, Эрнандес.

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Ионов, Еременко, Головин, Траоре.

Потери: Беллараби, Круз, Фолланд, Юрченко (травм.) - Цауня (травм.)

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – ЦСКА.

Прямая трансляция матча "Байер" – ЦСКА – в среду, 14 сентября, на канале "Матч ТВ".