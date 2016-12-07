Букмекеры прогнозируют победу "Байера" над "Монако"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Байер" принимает "Монако". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Байер" – "Монако"
Коэффициенты Winline: П1 1,80 – Н 3,83 – П2 4,47
Потери: Беллараби, Бендер, Кампль, Мехмеди, Фолланд, Похьянпало (травм.) - Менди (травм.).
Прогноз на матч
Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":
Счет – 2:1.
Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Монако".
Прямая трансляция матча "Байер" - "Монако" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Футбол-2".