Букмекеры прогнозируют победу "Байера" над "Монако"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Байер" принимает "Монако". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Байер" – "Монако"

Коэффициенты Winline: П1 1,80 – Н 3,83 – П2 4,47

Потери: Беллараби, Бендер, Кампль, Мехмеди, Фолланд, Похьянпало (травм.) - Менди (травм.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 2:1.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Монако".

Прямая трансляция матча "Байер" - "Монако" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Футбол-2".