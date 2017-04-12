Букмекеры прогнозируют победу "Баварии" в матче с "Реалом"

На этой неделе проходят первые четвертьфинальные матчи главного клубного турнира Европы. В одном из них "Бавария" принимает "Реал". Начало встречи в Мюнхене - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бавария" – "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 1,76 – Н 3,93 – П2 4,39

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер, Лам, Мартинес, Боатенг, Алаба, Алонсо, Видаль, Роббен, Алкантара, Рибери, Левандовски.

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо Фернандес, Марселу да Силва, Каземиру, Кроос, Модрич, Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.

Потери: Хуммельс (травм.) - Варан, Пепе Феррейра (оба - травм.), Коэнтрау (под вопросом).

Прогноз на матч

Олег САЛЕНКО, бывший нападающий "Валенсии" и сборной России:

Счет – 2:2. "Самая интересная пара. Очень сложно предсказать результат. Обе команды сыграют в атаку. Поставлю на результативную ничью. Нас ждет классный, зрелищный футбол. А в целом, думаю, дальше пройдет "Реал". У мадридцев длиннее скамейка. Кто бы ни вышел на замену - обычно забивает, все голодные до побед".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:2. "Коса найдет на камень. Самая "вкусная" пара этой стадии Лиги чемпионов. Матч на три исхода. Но скорее соглашусь с лучшим бомбардиром ЧМ-1994".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Реал".

Прямая трансляция матча "Бавария" - "Реал" - в среду, 12 апреля, на канале "Матч ТВ".