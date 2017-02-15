Букмекеры прогнозируют победу "Баварии" над "Арсеналом"

Сегодня состоятся еще два матча 1/8 финала. В одном из них "Бавария" принимает "Арсенал". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бавария" – "Арсенал"

Коэффициенты Winline: П1 1,50 – Н 4,58 – П2 6,43

Потери: Боатенг (травм.) - Касорла (травм.).

Прогноз на матч

Дмитрий БУЛЫКИН, бывший нападающий сборной России:

Счет – 2:1. "Бавария”, как известно, это машина. Но у машины этой в последнее время не все получается, победы в Германии даются с трудом. В то же время вывеска Лиги чемпионов поможет команде собраться и выдать зрелищный футбол перед своими болельщиками. А “Арсенал” упрется. Английские клубы никогда не сдаются раньше времени. И в этом противостоянии вижу шансы у “канониров” пройти дальше".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:0. "Увы и ах, но пройти “Баварию” может лишь тот “Арсенал”, что находится в великолепной форме. После матча премьер-лиги в выходные, где команда Арсена Венгера выиграла у “Халла” с трудом только благодаря прекрасной игре Алексиса Санчеса руками, говорить о великолепии не приходится".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Бавария" - "Арсенал" - в среду, 15 февраля, на канале "Матч ТВ".