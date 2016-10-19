Букмекеры прогнозируют победу "Барселоны" над "Манчестер Сити"

Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Барселона" принимает "Манчестер Сити". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" – "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 1,52 – Н 4,72 – П2 5,53

Потери: Альба, Роберто, Силлессен (травм.) - Де Брейне, Компани (травм.).

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 3:1. "В центральном матче тура "Барселона" должна одолеть "Манчестер Сити" - да, Пеп Гвардьола досконально знает бывшую команду, но это еще не гарантия победы".

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:2. "Реал" и "Барселона" очков не потеряют: от мадридцев жду самого результативного футбола в туре, а от каталонцев - яркой победы над бывшим тренером. Пеп Гвардьола с "Манчестер Сити" не вовремя забуксовал, а на игры с "Барселоной" необходимо подходить в идеальном состоянии".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Басрелона" – "Манчестер Сити" – в среду, 19 октября, на канале "Матч! Футбол-1".