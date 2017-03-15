Букмекеры прогнозируют победу "Атлетико" над "Байером"

Сегодня определятся два последних участника четвертьфиналов. В одном из ответных матчей 1/8 финала "Атлетико" принимает в Мадриде "Байер". Начало - в 22:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече победы со счетом 4:2 добились мадридцы.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" – "Порту"

Коэффициенты Winline: П1 1,62 – Н 4,07 – П2 5,31

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак, Врсалько, Годин, Савич, Эрнандез, Гайтан, Сауль, Коке, Феррейра-Карраско, Гризманн, Корреа.

"Байер": Лено, да Коста, Едвай, Драгович, Венделл, Баумгартлингер, Кампль, Беллараби, Фолланд, Брандт, Эрнандес.

Потери: Габи, Филипе Луис (оба - дискв.), Фернандес, Тиагу (оба - травм.) - Хенрикс, Чалханоглу (оба - дискв.), Бендер, Кисслинг, Та (все - травм.).

Прогноз на матч

Александр ШИРКО, бывший нападающий "Спартака" и сборной России:

Счет – 2:0. "Здесь тоже все ясно после первой встречи. И в Испании “Атлетико” только увеличит итоговое преимущество".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:0. "Если бы леверкузенцы все-таки свели вничью первый матч (а шансы на 3:3 у них были), то можно было бы мечтать о четвертьфинале. Сейчас же лучше спокойно погулять по Мадриду перед игрой и закупить сувениров. Тем более что последние результаты в Германии - 2:6 от дортмундцев и 0:2 от “Майнца” - едва ли добавляют оптимизма".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Байер".

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Байер" - в среду, 15 марта, на канале "Матч" Футбол-1".