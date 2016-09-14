Букмекеры отдают в Брюгге предпочтение "Лестеру"

Стадион им. Я.Брейдела в Брюгге. Фото AFP

Сегодня восемью матчами завершится стартовый тур группового этапа. В одном из них "Брюгге" принимает в Бельгии "Лестер". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Брюгге" – "Лестер"

Коэффициенты Winline: П1 3,04 – Н 3,25 – П2 2,42

Потери: - - Симпсон, Менди, Шлупп (травм.).

Прогноз на матч

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России:

Счет – 1:1.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Брюгге" – "Лестер".

Прямая трансляция матча "Брюгге" – "Лестер" – в среду, 14 сентября, на канале "Матч! Наш спорт".