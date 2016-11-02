Букмекеры отдают предпочтение "Тоттенхэму" в матче с "Байером"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Тоттенхэм" принимает "Байер". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" – "Байер"

Коэффициенты Winline: П1 2,01 – Н 3,56 – П2 3,82

Потери: Алдервейрелд, Кейн (травм.) - Беллараби, Похьянпало (травм.).

Прогноз на матч

Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:

Счет – 2:2.

Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" – "Байер".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Байер" - в среду, 2 ноября, на канале "Матч! Футбол-1".