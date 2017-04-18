Букмекеры отдают предпочтение "Реалу" в матче с "Баварией"

Сегодня определятся первые полуфиналисты главного клубного турнира Европы. В одном из ответных матчей 1/4 финала "Реал" принимает "Баварию". Начало - в 21:45 по московскому времени. Напомним, что неделю назад в Мюнхене со счетом 2:1 выиграли мадридцы.

Котировки букмекеров на матч "Реал" – "Бавария"

Коэффициенты Winline: П1 2,34 – Н 3,74 – П2 2,82

Ориентировочные составы

"Реал": Навас, Карвахаль, Рамос, Начо Фернандес, Марселу да Силва, Каземиру, Кроос, Модрич, Васкес, Бензема, Криштиану Роналду.

"Бавария": Нойер, Лам, Боатенг, Алаба, Бернат, Алонсо, Видаль, Роббен, Алкантара, Рибери, Левандовски.

Потери: Пепе Феррейра, Варан, Бэйл (все - травм.) - Хуммельс (травм.), Мартинес (дисквал.).

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен":

Счет – 2:1. "Баварии" будет тяжело спастись. "Реал" должен пройти дальше. В первой встрече Роналду и компания заслуженно победили. Тяжело здесь предугадать счет, но все же поставлю на хозяев".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:2. "Нас ждет реальная "заруба". Победителя предсказать крайне сложно. Поэтому поставлю на результативную ничью".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Бавария".

Прямая трансляция матча "Реал" - "Бавария" - во вторник, 18 апреля, на канале "Матч ТВ".