Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает "Боруссию" из Менхенгладбаха. Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Боруссия" М
Коэффициенты Winline: П1 3,15 – Н 3,61 – П2 2,20
Потери: Боята, Лустиг (травм.) - Дукуре, Кристенсен, Раффаэл (травм.).
Прогноз на матч
Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":
Счет – 2:2.
Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Боруссия" М.