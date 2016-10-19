Сегодня восемью матчами завершится 3-й тур группового этапа. В одном из них "Селтик" принимает "Боруссию" из Менхенгладбаха. Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Селтик" – "Боруссия" М

Коэффициенты Winline: П1 3,15 – Н 3,61 – П2 2,20

Потери: Боята, Лустиг (травм.) - Дукуре, Кристенсен, Раффаэл (травм.).

Прогноз на матч

Александр СПИВАК, бывший полузащитник "Шахтера" и "Зенита":

Счет – 2:2.

Гоша ЧЕРНОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" – "Боруссия" М.