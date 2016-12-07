Букмекеры отдают предпочтение "Лиону" в матче с "Севильей"

Сегодня восемью матчами завершится групповой этап. В одном из них "Лион" принимает "Севилью". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лион" – "Севилья"

Коэффициенты Winline: П1 2,47 – Н 3,43 – П2 2,92

Потери: Жалле, Маммана (травм.) - Насри, Тремулинас, К.Фернандес (все - травм.), Васкес (дискв.), Сампаоли (тренер, дискв.).

Прогноз на матч

Юрий БЕЛОУС, бывший генеральный директор "Ростова":

Счет – 1:1.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ, обозреватель отдела футбола "СЭ":

Счет – 0:0.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" – "Севилья".

Прямая трансляция матча "Лион" - "Севилья" - в среду, 7 декабря, на канале "Матч! Футбол-2".