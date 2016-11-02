Букмекеры отдают предпочтение "Копенгагену" в матче с "Лестером"

Сегодня восемью матчами завершится 4-й тур группового этапа. В одном из них "Копенгаген" принимает "Лестер". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Копенгаген" – "Лестер"
Коэффициенты Winline: П1 2,26 – Н 3,27 – П2 3,43
Потери: - - Менди (травм.).
Прогноз на матч
Сергей АНДРЕЕВ, бывший нападающий сборной СССР:
Счет – 0:0.
Филипп ПАПЕНКОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:2.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Копенгаген" – "Лестер".