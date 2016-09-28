Букмекеры отдают предпочтение "Бешикташу" в матче с киевским "Динамо"

На подступах к стадиону "Иненю" в Стамбуле. Фото AFP

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Бешикташ" принимает в Стамбуле киевское "Динамо". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Бешикташ" – "Динамо" К

Коэффициенты Winline: П1 2,23 – Н 3,33 – П2 3,42

Потери: - - Сидорчук (дискв.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 0:0.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бешикташ" – "Динамо" К.

Прямая трансляция матча "Бешикташ" – "Динамо" К – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Игра".