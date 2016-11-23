Букмекеры отдают предпочтение "Арсеналу" в матче с "Пари Сен-Жермен"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Арсенал" принимает в Лондоне "Пари Сен-Жермен". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Арсенал" – "ПСЖ"

Коэффициенты Winline: П1 2,29 – Н 3,43 – П2 3,21

Потери: Акпом, Бельерин, Касорла, Перес, Мертесакер, Уэлбек (травм.) - -.

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 2:1.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" – "ПСЖ".

Прямая трансляция матча "Арсенал" – "ПСЖ" – в среду, 23 ноября, на канале "Матч ТВ".