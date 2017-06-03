Копия кубка чемпионов на башне средневекового замка Кардиффа у стадиона "Миллениум". Фото REUTERS

Сегодня в Кардиффе пройдет финальный матч главного клубного турнира Европы. Трофей разыграют "Реал" и "Ювентус". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Ювентус" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 2,89 - Н 3,17 - П2 2,64

Прогноз на матч

Прогноз "СЭ" – 1:2.

Ориентировочные составы

"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

"Реал": Навас, Карвахаль, Варан, Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос, Иско Аларкон, Криштиану Роналду, Бензема.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Ювентус" - "Реал".