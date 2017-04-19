Букмекеры оценивают разгром "Ювентуса" и выход "Барселоны" в 1/2 финала с коэффициентом 5,0

Сегодня определятся полуфиналисты главного клубного турнира Европы. В одном из ответных матчей 1/4 финала "Барселона" принимает "Ювентус". Начало - в 21:45 по московскому времени. Напомним, что неделю назад в Турине "Барса" была разгромлена со счетом 3:0.

Котировки букмекеров на матч "Барселона" – "Ювентус"

Коэффициенты Winline: П1 1,52 – Н 4,67 – П2 5,60

Ориентировочные составы

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Матье, Иньеста, Бускетс, Роберто, Ракитич, Месси, Суарес, Неймар.

"Ювентус": Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Пьянич, Хедира, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Потери: Видаль, Рафинья Алкантара (оба - травм.) - Пьяца (травм.).

Прогноз на матч

Игорь ЯНОВСКИЙ, бывший полузащитник "Пари Сен-Жермен":

Счет – 2:1. "В чудо я не верю. "Ювентус" гораздо более опытный еврокубковый боец, чем "ПСЖ". Каталонцы выиграют, но дальше пройдут туринцы".

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 2:1. "Барса" победит, но второй раз подряд не спасется".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Барселона" - "Ювентус" - в среду, 19 апреля, на канале "Матч ТВ".