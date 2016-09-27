Букмекеры оценивают победу "Реала" над дортмундской "Боруссией" с коэффициентом 2,92

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Боруссия" Д – "Реал". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Боруссия" Д – "Реал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,32 – Н 3,75 – П2 2,92

Трансляция матча "Боруссия" Д – "Реал" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" Д – "Реал".

Прямая трансляция матча "Боруссия" Д – "Реал" 27 сентября на канале, "Матч! Футбол 2".

Новости

В матче с "Реалом" дортмундская "Боруссия" может не досчитаться центральных защитников – участие в игре Марка Бартры под вопросом. Кроме того, немецкий клуб решил не объявлять о сроках возвращения на поле Марко Ройса до его полного выздоровления.

"Реал" на несколько недель потерял защитника Марселу и хавбека Каземиру. Вместе с тем, раньше намеченного вернулся в строй после полученной в апреле травмы Фабиу Коэнтрау. Работает с командой и проведший месяц в больнице хавбек Лукас Силва. Летом он должен был отправиться в "Спортинг", но медики выявили у бразильца проблемы с сердцем, которые могли поставить крест на его карьере.