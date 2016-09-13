Букмекеры оценивают победу "Манчестер Сити" над менхенгладбахской "Боруссией" с коэффициентом 1,45

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" М. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" М

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,45 – Н 5,00 – П2 6,64

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М.

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М 13 сентября на канале, "Матч! Арена".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 8 – 7.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 30 сентября 2015 года Групповой этап ЛЧ "Боруссия" М – "Сити" 1:2 8 декабря 2015 года Групповой этап ЛЧ "Сити" – "Боруссия" М 4:2

Новости

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим игроком премьер-лиги в августе.

Менхенгладбахская "Боруссия" надолго лишилась получившего мышечную травму полузащитника Патрика Херрманна.

Цифры

6 голов в двух прошлогодних матчах забили в ворота менхенгладбахской "Боруссии" футболисты "Ман Сити" (2:1, 4:2), а самым результативным у "горожан" стал оформивший дубль Рахим Стерлинг .

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