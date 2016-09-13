Букмекеры оценивают победу "Манчестер Сити" над менхенгладбахской "Боруссией" с коэффициентом 1,45

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Боруссия" М. Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Боруссия" М
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,45 – Н 5,00 – П2 6,64
Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М 13 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М.
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Боруссия" М 13 сентября на канале, "Матч! Арена".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=1-1, 8 – 7.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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30 сентября 2015 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Боруссия" М – "Сити"
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1:2
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8 декабря 2015 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Сити" – "Боруссия" М
|
4:2
Новости
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг признан лучшим игроком премьер-лиги в августе.
Менхенгладбахская "Боруссия" надолго лишилась получившего мышечную травму полузащитника Патрика Херрманна.
Цифры
6 голов в двух прошлогодних матчах забили в ворота менхенгладбахской "Боруссии" футболисты "Ман Сити" (2:1, 4:2), а самым результативным у "горожан" стал оформивший дубль Рахим Стерлинг.
Цитаты
Хосеп ГВАРДЬОЛА, главный тренер "Манчестер Сити":
– "Манчестер Сити" сделал некоторые хорошие и некоторые плохие вещи в дерби, но это всего лишь три очка. Конечно, мы счастливы, но мы должны стать лучше, улучшить многие вещи. "Сити" первый в премьер-лиге, но того уровня игры, который демонстрировали мы до сих пор, недостаточно для чемпионства. Тем более то, как мы играли в первых шести играх этого сезона, недостаточно для победы в Лиге чемпионов.