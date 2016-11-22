Букмекеры оценивают победу "Лиона" над загребским "Динамо" с коэффициентом 1,54

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" З – "Лион". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" З – "Лион"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 6,51 – Н 4,22 – П2 1,54

Трансляция матча "Динамо" З – "Лион" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" З – "Лион".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-3, 1 – 12.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Лион" – "Динамо" З 3:0

Новости

Загребское "Динамо" решило подарить всем купившим билеты на матч с "Лионом" еще и пропуск на декабрьскую игру с лидером хорватского чемпионата "Риекой". А один из главных талантов Хорватии Анте Чорич готовится к отъезду в Англию: по слухам, "Ливерпуль" готов заплатить за него 15 миллионов фунтов.

После субботнего возвращения на поле залечившего травмированное плечо Матье Вальбуэна у "Лиона" не осталось серьезных кадровых проблем.