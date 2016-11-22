Букмекеры оценивают победу "Лиона" над загребским "Динамо" с коэффициентом 1,54

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" З – "Лион". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" З – "Лион"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 6,51 – Н 4,22 – П2 1,54
Трансляция матча "Динамо" З – "Лион" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" З – "Лион".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-3, 1 – 12.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Лион" – "Динамо" З
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3:0
Новости
Загребское "Динамо" решило подарить всем купившим билеты на матч с "Лионом" еще и пропуск на декабрьскую игру с лидером хорватского чемпионата "Риекой". А один из главных талантов Хорватии Анте Чорич готовится к отъезду в Англию: по слухам, "Ливерпуль" готов заплатить за него 15 миллионов фунтов.
После субботнего возвращения на поле залечившего травмированное плечо Матье Вальбуэна у "Лиона" не осталось серьезных кадровых проблем.