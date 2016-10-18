Букмекеры оценивают победу "Лиона" над "Ювентусом" с коэффициентом 5,25

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Лион" – "Ювентус". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лион" – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,25 – Н 3,74 – П2 1,72

Трансляция матча "Лион" – "Ювентус" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лион" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Лион" – "Ювентус" 18 октября на канале, "Матч! Футбол 2".

Новости

В составе "Лиона" ожидается первое после полученной 10 сентября травмы появление бомбардира Александра Ляказетта.

"Ювентус" отправился в Лион без получивших травмы защитника Джорджо Кьеллини и форварда Марио Манджукича. Кроме них в лазарете находятся Асамоа, Ругани и Пьяца, а Клаудио Маркизио только набирает форму. В связи с этим в заявку включен 16-летний вундеркинд Моизе Кин.

Цифры

1-м вратарем, удостоившимся присуждаемой за вклад в развитие футбола награды Golden Foot стал голкипер "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон .

Цитаты

Брюно ЖЕНИЗЬО, главный тренер "Лиона":

– Ляказетт только восстановился после травмы, которую лечил почти пять недель, и ему явно не хватает игровой практики. Нам нужно сыграть очень дисциплинированно, особенно когда мы будем терять мяч. У "Ювентуса" отличная оборона, туринцы прекрасно обращаются с мячом. Радость от таких матчей получаешь только в случае победы.