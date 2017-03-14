Букмекеры оценивают победу "Лестера" над "Севильей" с коэффициентом 3,17

14 марта состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Лестер" – "Севилья". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Лестер" – "Севилья"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,17 – Н 3,62 – П2 2,23

Трансляция матча "Лестер" – "Севилья" 14 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лестер" – "Севилья".

Прямая трансляция матча "Лестер" – "Севилья" 14 марта на канале "Матч! Футбол 2".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Лестер" – "Севилья"

Александр ШИРКО, бывший нападающий "Спартака" и сборной России – 2:0. Смена главного тренера нередко приводит к встряске, в случае с "Лестером" так, собственно, и произошло – команда выиграла два матча подряд. Рискну поставить на то, что англичане пройдут дальше.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 1:2. После истории с увольнением Раньери игроки "Лестера" заслуживают вылета из Лиги чемпионов с треском. Они могут сколько угодно обыгрывать "Халл" или разобранный "Ливерпуль", однако "Севилья", "отвозившая" англичан в первом матче и чудом не победившая с крупным счетом, должна брать свое.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 1 – 2.

Результаты последних матчей