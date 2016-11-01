Букмекеры оценивают победу киевского "Динамо" над "Бенфикой" с коэффициентом 2,13

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бенфика" – "Динамо" К. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бенфика" – "Динамо" К

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,51 – Н 3,49 – П2 2,13

Трансляция матча "Бенфика" – "Динамо" К 1 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бенфика" – "Динамо" К.

Прямая трансляция матча "Бенфика" – "Динамо" К 1 ноября на канале, "Матч! Игра".

Новости

"Бенфика" по-прежнему не может рассчитывать на Жардела, Рафу Силву и Жонаса. Вместе с тем вслед за ветераном Луизау на поле готов вернуться полузащитник Андреас Самарис.

Киевское "Динамо" отправилось в Лиссабон без защитника Данилу Силвы, хавбеков Дениса Гармаша и Валерия Федорчука, а также нападающего Андрея Ярмоленко, который на днях уладил конфликтную ситуацию с фанатами клуба.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +2=0-1, 7 – 1.

Результаты последних матчей