Букмекеры оценивают победу дортмундской "Боруссии" над "Спортингом" с коэффициентом 2,14

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Спортинг" – "Боруссия" Д. Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Спортинг" – "Боруссия" Д

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,37 – Н 3,61 – П2 2,14

Трансляция матча "Спортинг" – "Боруссия" Д 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Спортинг" – "Боруссия" Д.

Прямая трансляция матча "Спортинг" – "Боруссия" Д 18 октября на канале, "Матч! Игра".

Новости

"Спортинг" потерял из-за травмы колена своего капитана Адриэна Силву, который должен вернуться в строй к следующему туру. Из-за проблем со здоровьем пропустил вчерашнюю тренировку защитник Джефферсон, тогда как его коллега по амплуа Рубен Семеду готов к выходу на поле.

Не игравший с мая полузащитник дортмундской "Боруссии" Марко Ройс вернулся к тренировкам в общей группе. Вместе с тем "шмели" в пятницу из-за надрыва мышцы лишились пополнившего и без него не пустующий лазарет защитника Марселя Шмельцера.

Цитаты

Брайан РУИС, полузащитник "Спортинга":

– Ничья между "Боруссией" и "Реалом" во втором туре сделала борьбу в нашей группе еще более непредсказуемой. Но теперь нам нужно брать очки у дортмундцев.