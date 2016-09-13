Букмекеры оценивают победу "Базеля" над "Лудогорцем" с коэффициентом 1,69

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Лудогорец". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Лудогорец"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 3,91 – П2 5,21

Трансляция матча "Базель" – "Лудогорец" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Лудогорец".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-1, 10 – 3.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 21 августа 2013 года Отборочный раунд ЛЧ "Лудогорец" – "Базель" 2:4 27 августа 2013 года Отборочный раунд ЛЧ "Базель" – "Лудогорец" 2:0 22 октября 2014 года Групповой этап ЛЧ "Лудогорец" – "Базель" 1:0 4 ноября 2014 года Групповой этап ЛЧ "Базель" – "Лудогорец" 4:0

Новости

Нападающий "Базеля" Сейду Думбья во второй раз попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии, сделав голевой дубль в матче с "Грассхопером". Всего на счету бывшего армейца 5 голов в текущем сезоне.