12:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры оценивают победу "Базеля" над "Лудогорцем" с коэффициентом 1,69

"Базель" – "Лудогорец".
"Базель" – "Лудогорец".
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13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Лудогорец". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Лудогорец"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 3,91 – П2 5,21

Трансляция матча "Базель" – "Лудогорец" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Лудогорец".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-1, 10 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

21 августа 2013 года

Отборочный раунд ЛЧ

"Лудогорец" – "Базель"

2:4

27 августа 2013 года

Отборочный раунд ЛЧ

"Базель" – "Лудогорец"

2:0

22 октября 2014 года

Групповой этап ЛЧ

"Лудогорец" – "Базель"

1:0

4 ноября 2014 года

Групповой этап ЛЧ

"Базель" – "Лудогорец"

4:0

Новости

Нападающий "Базеля" Сейду Думбья во второй раз попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии, сделав голевой дубль в матче с "Грассхопером". Всего на счету бывшего армейца 5 голов в текущем сезоне.

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