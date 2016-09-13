Букмекеры оценивают победу "Базеля" над "Лудогорцем" с коэффициентом 1,69

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Лудогорец". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Лудогорец"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,69 – Н 3,91 – П2 5,21
Трансляция матча "Базель" – "Лудогорец" 13 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Лудогорец".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +3=0-1, 10 – 3.
Результаты последних матчей
|
Дата
|
Турнир
|
Команды
|
Счет
|
21 августа 2013 года
|
Отборочный раунд ЛЧ
|
"Лудогорец" – "Базель"
|
2:4
|
27 августа 2013 года
|
Отборочный раунд ЛЧ
|
"Базель" – "Лудогорец"
|
2:0
|
22 октября 2014 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Лудогорец" – "Базель"
|
1:0
|
4 ноября 2014 года
|
Групповой этап ЛЧ
|
"Базель" – "Лудогорец"
|
4:0
Новости
Нападающий "Базеля" Сейду Думбья во второй раз попал в символическую сборную чемпионата Швейцарии, сделав голевой дубль в матче с "Грассхопером". Всего на счету бывшего армейца 5 голов в текущем сезоне.