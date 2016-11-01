Букмекеры оценивают победу "Баварии" над ПСВ с коэффициентом 1,40

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов ПСВ – "Бавария". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ПСВ – "Бавария"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 7,46 – Н 5,18 – П2 1,40

Трансляция матча ПСВ – "Бавария" 1 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ПСВ – "Бавария".

Прямая трансляция матча ПСВ – "Бавария" 1 ноября на канале, "Матч! Арена".

Новости

Замененные по ходу последнего матча ПСВ из-за повреждений защитник Йетро Виллемс и форвард Стевен Бергвайн вчера тренировались вместе с командой и готовы выйти на поле. Продолжает залечивать мышечное повреждение основной голкипер Йерун Зут, которого в воротах заменит дебютант Лиги чемпионов Ремко Пасвер.

Полузащитник "Баварии" Ренату Санчеш удостоен награды Golden boy, вручаемой лучшему молодому игроку Европы, а форвард Роберт Левандовски заявил, что скоро продлит контракт с мюнхенским клубом.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-5, 5 – 12.

Результаты последних матчей