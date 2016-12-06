Букмекеры оценивают победу "Барселоны" над менхенгладбахской "Боруссией" с коэффициентом 1,43

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Барселона" – "Боруссия" М. Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Барселона" – "Боруссия" М

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,43 – Н 5,16 – П2 6,81

Трансляция матча "Барселона" – "Боруссия" М 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Барселона" – "Боруссия" М.

Прямая трансляция матча "Барселона" – "Боруссия" М 6 декабря на канале "Матч! Игра".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=0-0, 2 – 1.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 28 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Боруссия" М – "Барселона" 1:2

Новости

Матч "Барселоны" и менхенгладбахской "Боруссии" на "Камп Ноу" обслужит российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, которому будут помогать Антон Аверьянов, Тихон Калугин, Сергей Лапочкин, Сергей Иванов и Игорь Демешко.

Неймар пропустит несколько дней из-за усталости в паховых мышцах, но он, как и Иван Ракитич, в любом случае не сыграл бы во вторник из-за дисквалификации. Зато Луис Энрике анонсировал выход в стартовом составе Лионеля Месси.