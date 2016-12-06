11:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры оценивают победу "Арсенала" над "Базелем" с коэффициентом 2,16

"Базель" – "Арсенал". Фото REUTERS
"Базель" – "Арсенал". Фото REUTERS
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6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Арсенал". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Арсенал"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,39 – Н 3,53 – П2 2,16

Трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Арсенал".

Прямая трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря на канале "Матч! Наш спорт".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 2.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

28 сентября 2016 года

Групповой этап ЛЧ

"Арсенал" – "Базель"

2:0

Новости

"Базель", потерпевший на днях первое поражение в чемпионате Швейцарии, не может рассчитывать на травмированного полузащитника Жана-Пола Боэтиуса.

Давно не играющего хавбека "Арсенала" Санти Касорлу ждет операция на лодыжке. Ее сделают в Швеции, после чего испанец вернется в строй через три месяца. Кроме него и Лукаса Переса Базеле не сыграет дисквалифицированный Франсис Коклен.

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