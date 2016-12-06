Букмекеры оценивают победу "Арсенала" над "Базелем" с коэффициентом 2,16

6 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Базель" – "Арсенал". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Базель" – "Арсенал"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 3,39 – Н 3,53 – П2 2,16
Трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Базель" – "Арсенал".
Прямая трансляция матча "Базель" – "Арсенал" 6 декабря на канале "Матч! Наш спорт".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-1, 0 – 2.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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28 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Арсенал" – "Базель"
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2:0
Новости
"Базель", потерпевший на днях первое поражение в чемпионате Швейцарии, не может рассчитывать на травмированного полузащитника Жана-Пола Боэтиуса.
Давно не играющего хавбека "Арсенала" Санти Касорлу ждет операция на лодыжке. Ее сделают в Швеции, после чего испанец вернется в строй через три месяца. Кроме него и Лукаса Переса Базеле не сыграет дисквалифицированный Франсис Коклен.