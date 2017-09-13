Букмекеры оценили шансы команд в матче "Тоттенхэм" - "Боруссия"

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Боруссией". Встреча в Лондоне начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Тоттенхэм" - "Боруссия"

Прогноз Winline – П1 2.30 – Н 3.57 – П2 3.07

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Боруссия".

Прямая трансляция матча "Тоттенхэм" - "Боруссия" – в среду, 13 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Тоттенхэм": Ллорис - Санчес, Алдервейрелд, Фертонген - Триппьер, Уинкс, Дайер, Дембеле, Дэвис - Эриксен - Кейн.

"Боруссия": Бюрки - Пищек, Топрак, Сократис, Загаду - Гетце, Нури Шахин, Ларсен - Пулишич, Обамеянг, Филипп.

ПОТЕРИ: Ваньяма, Нкуду, Роуз (все - травма), Алли (дисквалификация), Сиссоко (под вопросом) - Бартра, Вайгль, Дурм, Рафаэл Геррейру, Роде, Шмельцер, Шюррле (все - травма).