Букмекеры оценили шансы команд в матче "Селтик" - "ПСЖ"

Сегодня состоится матч 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Селтиком" и "ПСЖ". Встреча в Глазго начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Селтик" - "ПСЖ"

Прогноз Winline – П1 12.00 – Н 6.84 – П2 1.19

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Селтик" - "ПСЖ".

Прямая трансляция матча "Селтик" - "ПСЖ" – во вторник, 12 сентября, на канале "Матч! Футбол 1".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Селтик": Гордон - Люстиг, Биттон, Шимунович, Тирни - Браун, Нтчам - Форрест, Робертс, Синклер - Гриффитс.

"ПСЖ": Ареола - Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава - Рабьо, Верратти - Тиагу Мотта, Мбаппе, Неймар - Кавани.

ПОТЕРИ: Боята, Дембеле, Святченко (все - под вопросом) - Ди Мария (травма), Пасторе (под вопросом).