15:15 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Байер" – "Атлетико"

"Байер" – "Атлетико". Фото "СЭ"
"Байер" – "Атлетико". Фото "СЭ"
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21 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Байер" – "Атлетико". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Атлетико"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,01 – Н 3,10 – П2 2,60

Трансляция матча "Байер" – "Атлетико" 21 февраля

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Атлетико".

Прямая трансляция матча "Байер" – "Атлетико" 21 февраля на канале "Матч! Футбол 1".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=2-1, 3 – 3.

Результаты последних матчей

Дата

Турнир

Команды

Счет

30 сентября 2010 года

Групповой этап ЛЕ

"Атлетико" – "Байер"

1:1

16 декабря 2010 года

Групповой этап ЛЕ

"Байер" – "Атлетико"

1:1

25 февраля 2015 года

1/8 финала ЛЧ

"Байер" – "Атлетико"

1:0

17 марта 2015 года

1/8 финала ЛЧ

"Атлетико" – "Байер"

1:0, ПЕН. – 3:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ "Байер" – "Атлетико"

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС, бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной России – 1:1. Обе команды играют с перепадами и подходят к матчу примерно в схожей форме. Нас ждет равный футбол, а "Атлетико", как опытный еврокубковый боец, добьется нужного себе результата.

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ" – 2:0. Еще пару недель назад ходили разговоры, что команда из Леверкузена может остаться без тренера, однако с тех пор "Байер" пришел в себя и одержал две подряд победы в бундеслиге. Рискну поставить на сенсацию, попробовав забыть про то, что "Атлетико" – самый искушенный европейский боец последних лет в стадии плей-офф.

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