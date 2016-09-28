Букмекеры не видят явного фаворита в матче "Атлетико" - "Бавария"

Сегодня восемью матчами завершится 2-й тур группового этапа. В одном из них "Атлетико" принимает в Мадриде "Баварию". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" – "Бавария"

Коэффициенты Winline: П1 3,01 – Н 3,12 – П2 2,57

Потери: Мойя, Тиагу, Фернандес, Хименес, Черчи (травм.) - Коста (травм.).

Прогноз на матч

Максим КАЛИНИЧЕНКО, бывший полузащитник "Спартака" и сборной Украины:

Счет – 1:1.

Сергей АСТАХОВ, корреспондент "СЭ":

Счет – 1:2.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" – "Бавария".

Прямая трансляция матча "Атлетико" – "Бавария" – в среду, 28 сентября, на канале "Матч! Футбол-2".