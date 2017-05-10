Букмекеры не видят фаворита в ответном дерби "Атлетико" - "Реал"

Сегодня станет известен второй финалист главного клубного турнира Европы. "Атлетико" принимает "Реал". Начало встречи - в 21:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Атлетико" - "Реал"

Коэффициенты Winline: П1 2,65 – Н 3,50 – П2 2,65

Прогноз на матч

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Атлетико" - "Реал".

Прямая трансляция матча "Атлетико" - "Реал" в среду, 10 мая, на канале "Матч ТВ".

Ориентировочные составы

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Годин, Савич, Филипе Луис, Сауль Ньигес, Габи Фернандес, Феррейра-Карраско, Коке Ресуррексьон, Гризманн, Гамейро.

"Реал": Навас, Начо Фернандес, Рамос, Варан, Марселу Виейра, Каземиру, Кроос, Модрич, Иско Аларкон, Криштиану Роналду, Бензема.

Потери: А.Фернандес, Врсалько (оба – травм.) - Бэйл, Карвахаль, Пепе (все - травм.).