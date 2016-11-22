Букмекеры не видят фаворита в матче "Севилья" – "Ювентус"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Севилья" – "Ювентус". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Севилья" – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,78 – Н 3,08 – П2 2,80

Трансляция матча "Севилья" – "Ювентус" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Севилья" – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Севилья" – "Ювентус" 22 ноября на канале, "Матч ТВ".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-1, 1 – 2.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Ювентус" – "Севилья" 0:0

Новости

Полузащитник "Севильи" Самир Насри принял участие во вчерашней тренировке, но занимался с ограничениями. Вопрос с его выходом на поле решится в день матча.

"Ювентус", сыграет в Севилье без испытывающего проблемы со здоровьем Гонсало Игуаина. Кроме него туринцам не помогут продолжающие лечение Андреа Барцальи, Пауло Дибала, Мехди Банатиа и Марко Пьяца. Зато попал в заявку на игру 16-летний Мойзе Кин, с которым "Старая синьора" скоро подпишет первый профессиональный контракт.