Букмекеры не видят фаворита в матче "Монако" - "Тоттенхэм"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" - "Тоттенхэм". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монако" - "Тоттенхэм"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,82 – Н 3,32 – П2 2,60

Трансляция матча "Монако" - "Тоттенхэм" 22 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча "Монако" - "Тоттенхэм" 22 ноября на канале, "Матч! Футбол 2".

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-1, 4 – 6.

Результаты последних матчей

Дата Турнир Команды Счет 14 сентября 2016 года Групповой этап ЛЧ "Тоттенхэм" - "Монако" 1:2

Новости

Лазарет "Монако" опустел после возвращения в общую группу полузащитников Жоау Моутинью и Набиля Дирара. Последний, правда, пропустит матч по семейным обстоятельствам.

Нападающий Эрик Ламела не успел залечить травму бедра и не поможет "Тоттенхэму" в Монте-Карло. Не сыграют там и Тоби Алдейверельд с Беном Дэвисом.