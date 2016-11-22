Букмекеры не видят фаворита в матче "Монако" - "Тоттенхэм"

22 ноября состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Монако" - "Тоттенхэм". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Монако" - "Тоттенхэм"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,82 – Н 3,32 – П2 2,60
Трансляция матча "Монако" - "Тоттенхэм" 22 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" - "Тоттенхэм".
Прямая трансляция матча "Монако" - "Тоттенхэм" 22 ноября на канале, "Матч! Футбол 2".
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +1=1-1, 4 – 6.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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14 сентября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Тоттенхэм" - "Монако"
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1:2
Новости
Лазарет "Монако" опустел после возвращения в общую группу полузащитников Жоау Моутинью и Набиля Дирара. Последний, правда, пропустит матч по семейным обстоятельствам.
Нападающий Эрик Ламела не успел залечить травму бедра и не поможет "Тоттенхэму" в Монте-Карло. Не сыграют там и Тоби Алдейверельд с Беном Дэвисом.