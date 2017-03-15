Букмекеры не видят фаворита в матче "Монако" - "Манчестер Сити"

Сегодня определятся два последних участника четвертьфиналов. В одном из ответных матчей 1/8 финала "Монако" принимает "Манчестер Сити". Начало - в 22:45 по московскому времени. Напомним, что в первой встрече победы со счетом 5:3 добился "Сити".

Котировки букмекеров на матч "Монако" – "Манчестер Сити"

Коэффициенты Winline: П1 2,60 – Н 3,75 – П2 2,51

Ориентировочные составы

"Монако": Субашич, Сидибе, Жемерсон, Раджи, Менди, Силва, Бакайоко, Фабинью, Лемар, Мбалле, Фалькао.

"Манчестер Сити": Кабальеро, Санья, Отаменди, Стоунс, Коларов, Фернандинью, Туре, Сане, Сильва, Стерлинг, Агуэро.

Потери: Глик (дискв.), Боскилья, Каррильо (травм.) - Жезус (травм.), Компани (под вопросом).

Прогноз на матч

Александр ШИРКО, бывший нападающий "Спартака" и сборной России:

Счет – 1:2. "Первый матч подарил нам настоящее сумасшествие в виде восьми забитых мячей на двоих, да и вообще голевые феерии становятся тенденцией этой Лиги чемпионов. “Монако” очень результативная и яркая команда, но все-таки считаю, что отыграться со звездным соперником она даже у себя дома не сможет".

Михаил ГОНЧАРОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 3:1. "Пишу цифры прогноза и не могу поверить в них сам. Но очень уж хочется новой сенсации - вылета Гвардьолы от самой яркой атакующей команды Европы в этом сезоне".

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Монако" – "Манчестер Сити".

Прямая трансляция матча "Монако" - "Манчестер Сити" - в среду, 15 марта, на канале "Матч ТВ".