Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Сити" – "Барселона"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Барселона". Начало – в 22:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Барселона"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 2,84 – Н 3,61 – П2 2,43
Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Барселона" 1 ноября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Барселона".
Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Барселона" 1 ноября на канале, "Матч! Футбол 1".
Новости
Под вопросом участие в сегодняшнем матче защитника "Манчестер Сити" Пабло Сабалеты. Аргентинец отсутствовал в понедельник на предыгровом занятии.
"Барселоне" не помогут не только получившие травмы в первом матче защитники Жерар Пике и Жорди Альба, но и повредивший голеностоп еще один игрок обороны Жереми Матье. Надолго выбыл Андрес Иньеста, зато готов сыграть после микротравмы Арда Туран.
Статистика личных встреч
Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-5, 2 – 11.
Результаты последних матчей
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Дата
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Турнир
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Команды
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Счет
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19 октября 2016 года
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Групповой этап ЛЧ
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"Барселона" – "Манчестер Сити"
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4:0