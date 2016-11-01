Букмекеры не видят фаворита в матче "Манчестер Сити" – "Барселона"

1 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Манчестер Сити" – "Барселона". Начало – в 22:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Манчестер Сити" – "Барселона"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,84 – Н 3,61 – П2 2,43

Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Барселона" 1 ноября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Манчестер Сити" – "Барселона".

Прямая трансляция матча "Манчестер Сити" – "Барселона" 1 ноября на канале, "Матч! Футбол 1".

Новости

Под вопросом участие в сегодняшнем матче защитника "Манчестер Сити" Пабло Сабалеты. Аргентинец отсутствовал в понедельник на предыгровом занятии.

"Барселоне" не помогут не только получившие травмы в первом матче защитники Жерар Пике и Жорди Альба, но и повредивший голеностоп еще один игрок обороны Жереми Матье. Надолго выбыл Андрес Иньеста, зато готов сыграть после микротравмы Арда Туран.

Статистика личных встреч

Статистика личных встреч на данный момент выглядит так: +0=0-5, 2 – 11.

Результаты последних матчей