Букмекеры не видят фаворита в матче "Лудогорец" - "Базель"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Лудогорец" принимает в Разграде "Базель". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.
Котировки букмекеров на матч "Лудогорец" – "Базель"
Коэффициенты Winline: П1 2,66 – Н 3,26 – П2 2,80
Потери: - - Дье, Штеффен (дискв.), Аканджи, Боэтиус, Буа, Спорар (травм.).
Прогноз на матч
Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:
Счет – 0:1.
Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":
Счет – 1:1.
Трансляция матча
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лудогорец" – "Базель".