Букмекеры не видят фаворита в матче "Лудогорец" - "Базель"

Сегодня восемью матчами завершится предпоследний тур группового этапа. В одном из них "Лудогорец" принимает в Разграде "Базель". Начало встречи - в 22:45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Лудогорец" – "Базель"

Коэффициенты Winline: П1 2,66 – Н 3,26 – П2 2,80

Потери: - - Дье, Штеффен (дискв.), Аканджи, Боэтиус, Буа, Спорар (травм.).

Прогноз на матч

Сергей ЮРАН, бывший нападающий "Бенфики" и сборной России:

Счет – 0:1.

Виталий АЙРАПЕТОВ, корреспондент отдела футбола "СЭ":

Счет – 1:1.

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Лудогорец" – "Базель".