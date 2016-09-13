Букмекеры не видят фаворита в матче "Динамо" К – "Наполи"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" К – "Наполи". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" К – "Наполи"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 3,41 – Н 3,33 – П2 2,24

Трансляция матча "Динамо" К – "Наполи" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" К – "Наполи".

Прямая трансляция матча "Динамо" К – "Наполи" 13 сентября на канале, "Матч! Игра".

Новости

Две недели потребуется на восстановление получившему травму бедра защитнику киевского "Динамо" Данилу Силве.

400 болельщиков планируют поддержать "Наполи" на выездном матче с киевским "Динамо". Они точно не увидят на поле защитника Влада Кирикеша, получившего травму в сборной Румынии.