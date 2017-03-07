Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА U19 – "Бенфика" U19

7 марта состоится матч 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА ЦСКА U19 – "Бенфика" U19. Начало – в 16:00 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА U19 – "Бенфика" U19

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече не явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,48 – Н 3,46 – П2 2,45

Трансляция матча ЦСКА U19 – "Бенфика" U19 7 марта

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА U19 – "Бенфика" U19.

Прямая трансляция матча ЦСКА U19 – "Бенфика" U19 7 марта на канале "Матч ТВ".

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ЦСКА отпустит Чалова и Гордюшенко на матч Юношеской лиги УЕФА с "Бенфикой"

– Гончаренко обещал отпустить всех молодых игроков, включая Чалова, Гордюшенко и Жамалетдинова, на встречу с "Бенфикой", – цитирует ТАСС Гришина. – Это имиджевый матч и для нашего клуба, и для страны. Я так думаю, что всех отдадут, в этом заинтересованы многие.

Очень хотелось бы победить, тем более на своем поле. Шансы оцениваю 50 на 50. "Бенфика" действительно сильна, португальский и испанский юношеский футбол считаются одними из лучших в мире. Кто будет готов на завтрашний день лучше, тот и выиграет.

Португальцы всегда играют первым номером, демонстрируют хороший контроль мяча. А нам, в свою очередь, надо что-то придумать хитрое в обороне, чтобы их удивить. Рубка будет посильнее, чем с "Русенборогом".