Букмекеры не видят фаворита в матче ЦСКА – "Монако"

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – "Монако". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч ЦСКА – "Монако"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече нет явного фаворита. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,65 – Н 3,23 – П2 2,83

Трансляция матча ЦСКА – "Монако" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча ЦСКА – "Монако".

Прямая трансляция матча ЦСКА – "Монако" 18 октября на канале, "Матч ТВ".

Новости

Вернувшийся к тренировкам после сотрясения мозга нападающий "Монако" Радамель Фалькао после серии тестов не был включен в список игроков, отправившихся на матч с ЦСКА.

Цитаты

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий:

– Мы пытаемся изучать системные вещи. Естественно, учитывая, кто из наших футболистов будет противостоять французам в той или иной ситуации. Такой грубый перенос практически невозможен. Анализировали не только матч с "Тулузой" в чемпионате, но и игры в Лиге чемпионов. У них много различных вариантов построения игры. Монегаски с ЦСКА вполне могут изменить тактическую схему.