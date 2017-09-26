Букмекеры не видят фаворита в матче "Боруссия" - "Реал"

Сегодня состоится матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Реалом"​. Встреча в Дортмунде начнется в 21.45 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Боруссия" - "Реал"

Прогноз Winline – П1 2.83 – Н 3.79 – П2 2.31

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Боруссия" - "Реал".

Прямая трансляция матча "Боруссия" - "Реал" – во вторник, 26 сентября, на канале "Матч! Футбол 2".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Боруссия": Бюрки - Пищек, Сократис, Бартра, Толян - Дахуд, Вайгль, Кастро - Пулишич, Обамеянг, Филипп.

"Реал": Кейлор Навас - Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Начо - Модрич, Каземиру, Кроос - Иско - Криштиану Роналду, Бэйл.

ПОТЕРИ: Дурм, Рафаэл Геррейру, Шмельцер, Ройс, Роде, Шюррле (все - травма) - Марселу, Вальехо, Эрнандез, Кроос, Ковачич, Бензема (все - травма).