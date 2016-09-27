Букмекеры не верят в победу загребского "Динамо" над "Ювентусом"

27 сентября состоится матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" З – "Ювентус". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" З – "Ювентус"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 11,00 – Н 5,76 – П2 1,29

Трансляция матча "Динамо" З – "Ювентус" 27 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" З – "Ювентус".

Прямая трансляция матча "Динамо" З – "Ювентус" 27 сентября на канале, "Матч! Наш спорт".

Новости

После двух крупных поражений загребское "Динамо" уволило с поста главного тренера Златко Кранчара. К сегодняшней игре хорватскую команду готовит Желько Сопич. Ему предстоит решить ряд проблем в связи с травмами Петара Стояновича и Александра Мателя. Под вопросом выход на поле капитана хозяев Домагоя Антолича.

К тренировкам вернулся полузащитник "Ювентуса" Клаудио Маркизио, восстановившийся после разрыва крестообразной связки. Оперативно залечил поврежденное на тренировке колено защитник Патрис Эвра, тогда как травмировавшиеся в субботу Даниэле Ругани и Квадво Асамоа пропустят порядка шести недель.