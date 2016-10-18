14:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не верят в победу загребского "Динамо" над "Севильей"

"Динамо" З – "Севилья".
"Динамо" З – "Севилья".
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18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Динамо" З – "Севилья". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Динамо" З – "Севилья"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда гостей. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 5,80 – Н 4,21 – П2 1,59

Трансляция матча "Динамо" З – "Севилья" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Динамо" З – "Севилья".

Новости

Главным тренером загребского "Динамо" назначен Ивайло Петев, оставивший ради этой должности пост главного тренера сборной Болгарии. Новый наставник убрал в запас талантливого 18-летнего вратаря Адриана Шемпера, сделав ставку на Доминика Ливаковича.

"Севилья" подписала новый контракт с полузащитником Висенте Иборрой, срок которого рассчитан до 2020 года.

Цифры

5 выигрышей Лиги Европы/Кубка УЕФА и три подряд победы в этом турнире позволили "Севилье" получить сертификат о включении в Книгу рекордов Гиннесса.

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