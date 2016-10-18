Букмекеры не верят в победу "Тоттенхэма" над "Байером"

18 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Байер" – "Тоттенхэм". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Байер" – "Тоттенхэм"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 2,15 – Н 3,49 – П2 3,46

Трансляция матча "Байер" – "Тоттенхэм" 18 октября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Байер" – "Тоттенхэм".

Прямая трансляция матча "Байер" – "Тоттенхэм" 18 октября на канале, "Матч! Футбол 1".

Новости

Под вопросом участие в сегодняшней игре полузащитника "Байера" Ларса Бендера, накануне принявшего участие в открытой для прессы разминочной части тренировки.

Кроме продолжающих лечение Харри Кейна и Данни Роуза в Леверкузене "Тоттенхэму" не поможет защитник Тоби Алдервейрелд. Повредившего колено бельгийца центре обороны, скорее всего, заменит Эрик Дайер.

Цифры

20 миллионов фунтов готов заплатить "Тоттенхэм" за переименование расположенной рядом с клубным стадионом железнодорожной станции "Уайт Харт Лейн".