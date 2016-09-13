Букмекеры не верят в победу "Ростова" над "Баварией"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Ростов". Начало – в 21:45 по московскому времени.
Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Ростов"
По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.
Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 34,00
Трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября
"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Ростов".
Прямая трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября на канале, "Матч ТВ".
Цитаты
Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц:
– Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?
– Одна из стратегий, которую принес Бердыев, – каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне – рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.
– Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?
– Успех – в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.
Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти:
– Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Завтра мы сделаем все возможное для победного результата. Коман? Он пропустит матч и будет готовиться к игре чемпионата Германии. Что же касается "Ростова", то у них сильная оборонительная линия. Они играют в пять защитников, нелегко найти свободные зоны на их половине поля.
ngil
В 2009 году котировка на победу Рубина над Барселоной была 50.
12:02
igorvasilevich
то есть уже сегодня
11:51
igorvasilevich
Да уж жалко Ростов. завтра будет мастер класс от Баварии.
11:51
SA4
Тоже не ставлю. Иначе все бы проиграл. И на Аякс бы поставил, и на АЕК бы не поставил.
11:38
Адекватный Зритель_
Как так?----------- По безналу.))) Через QIWI - кошелёк.))) Или, Яндекс. Деньги.
11:36
Как так?
Адекватный Зритель_ Отобьет ли он при этом хотя бы оплату инкассаторов?)))
11:30
Адекватный Зритель_
Как так?-- КББ полученное за выход в групповую стадию воткнёт на 1,08 - вот тебе и зарплата игрокам и персоналу.
11:24
Как так?
хотя никогда не ставил, не собираюсь этого делать впредь и никому не советую этого делать!!!
11:23
Как так?
интереса ради посмотрел - на победу Барселоны на Селтиком ставка еще ниже... Вот прям интересно - а 1,0 бывает ставка?
11:22
Как так?
Букмекеры, конечно, не странные. Но, блин, коэффициент на победу Баварии - 1,08 !!! Интересно, многие ли ставят при таком коэффициенте?
11:17
SA4
Странные какие-то букмекеры
11:11