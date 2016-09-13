11:00 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Букмекеры не верят в победу "Ростова" над "Баварией"

"Бавария" – "Ростов". Фото "СЭ"
"Бавария" – "Ростов". Фото "СЭ"
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13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Ростов". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 34,00

Трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября на канале, "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц:

– Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?

– Одна из стратегий, которую принес Бердыев, – каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне – рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.

Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?

– Успех – в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти:

– Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Завтра мы сделаем все возможное для победного результата. Коман? Он пропустит матч и будет готовиться к игре чемпионата Германии. Что же касается "Ростова", то у них сильная оборонительная линия. Они играют в пять защитников, нелегко найти свободные зоны на их половине поля.

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КОММЕНТАРИИ (11)
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ngil

В 2009 году котировка на победу Рубина над Барселоной была 50.

12:02

igorvasilevich

то есть уже сегодня

11:51

igorvasilevich

Да уж жалко Ростов. завтра будет мастер класс от Баварии.

11:51

SA4

Тоже не ставлю. Иначе все бы проиграл. И на Аякс бы поставил, и на АЕК бы не поставил.

11:38

Адекватный Зритель_

Как так?----------- По безналу.))) Через QIWI - кошелёк.))) Или, Яндекс. Деньги.

11:36

Как так?

Адекватный Зритель_ Отобьет ли он при этом хотя бы оплату инкассаторов?)))

11:30

Адекватный Зритель_

Как так?-- КББ полученное за выход в групповую стадию воткнёт на 1,08 - вот тебе и зарплата игрокам и персоналу.

11:24

Как так?

хотя никогда не ставил, не собираюсь этого делать впредь и никому не советую этого делать!!!

11:23

Как так?

интереса ради посмотрел - на победу Барселоны на Селтиком ставка еще ниже... Вот прям интересно - а 1,0 бывает ставка?

11:22

Как так?

Букмекеры, конечно, не странные. Но, блин, коэффициент на победу Баварии - 1,08 !!! Интересно, многие ли ставят при таком коэффициенте?

11:17

SA4

Странные какие-то букмекеры

11:11

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