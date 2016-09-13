Букмекеры не верят в победу "Ростова" над "Баварией"

13 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Бавария" – "Ростов". Начало – в 21:45 по московскому времени.

Прогноз БУКМЕКЕРОВ на матч "Бавария" – "Ростов"

По прогнозам букмекеров, в предстоящей встрече фаворитом является команда хозяев. Коэффициенты на наиболее вероятные варианты счета и другие события игры можно посмотреть здесь.

Коэффициент Winline: П1 1,08 – Н 11,00 – П2 34,00

Трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Бавария" – "Ростов".

Прямая трансляция матча "Бавария" – "Ростов" 13 сентября на канале, "Матч ТВ".

Цитаты

Главный тренер "Ростова" Иван Данильянц:

– Как вам удалось за год подняться из стыковых матчей в Лигу чемпионов?

– Одна из стратегий, которую принес Бердыев, – каждый матч считать последним. Так мы выбрались из болота полтора года назад. Так и в следующем сезоне – рассматривали отдельно каждый матч, сражались за каждый эпизод и каждый мяч. И этого хватило, чтобы высоко подняться.

– Вы будете уповать только на оборону или постараетесь навязать атакующую игру?

– Успех – в гармонии одного и другого. Игра все покажет. Мы приехали не статистами. Знаем, что это серьезное испытание, но хотим, чтобы эта игра была праздником для ребят и для болельщиков, которых будет много завтра на стадионе.

Главный тренер "Баварии" Карло Анчелотти:

– Лига чемпионов – особенный турнир для меня, – цитирует клубная пресс-служба Анчелотти. – Завтра мы сделаем все возможное для победного результата. Коман? Он пропустит матч и будет готовиться к игре чемпионата Германии. Что же касается "Ростова", то у них сильная оборонительная линия. Они играют в пять защитников, нелегко найти свободные зоны на их половине поля.